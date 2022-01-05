Месси выздоровел после коронавируса и вылетел во Францию

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вылечился от коронавируса.
Аргентинец сдал отрицательный тест во вторник.
После этого Месси с семьей вылетел из Аргентины во Францию. Ожидается, что сегодня-завтра 34-летний игрок возобновит тренировки.
«ПСЖ» сообщил о заражении Месси коронавирусом 2 января.
Imágenes exclusivas | Poco antes de la medianoche, Lionel Messi emprendió su regreso a Francia junto a su familia tras dar negativo en los test PCR.— El Litoral (@ellitoral) January 5, 2022
📸Marcelo Manera | El Litoral#messi #covid #argentina #paris #futbol #ellitoral pic.twitter.com/uZmMZRWc96