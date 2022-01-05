Месси выздоровел после коронавируса и вылетел во Францию

Нападающий «ПСЖ» вылечился от коронавируса.

Аргентинец сдал отрицательный тест во вторник.

После этого Месси с семьей вылетел из Аргентины во Францию. Ожидается, что сегодня-завтра 34-летний игрок возобновит тренировки.

сообщил о заражении Месси коронавирусом 2 января.