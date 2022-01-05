У Лапорты коронавирус. Президент «Барсы» не полетит на матчи с «Линаресом» и «Гранадой»

В «Барселоне» выявлен еще один случай инфицирования коронавирусом.
Положительный тест на COVID-19 зафиксирован у президента клуба Жоана Лапорты.
В связи с этим руководитель не сможет присутствовать на гостевых матчах команды с «Линарес Депортиво» в Кубке Испании и «Гранадой» в Ла Лиге.
Игра против «Линареса» пройдет 6 января, против «Гранады» – 8-го.
Ранее коронавирус был выявлен у полузащитника Феррана Торреса, в презентации которого Лапорта участвовал.
У Торреса и Педри положительные тесты на COVID. В «Барсе» болеют 10 игроков