У Лапорты коронавирус. Президент «Барсы» не полетит на матчи с «Линаресом» и «Гранадой»

В «Барселоне» выявлен еще один случай инфицирования коронавирусом.

Положительный тест на зафиксирован у президента клуба .

В связи с этим руководитель не сможет присутствовать на гостевых матчах команды с «Линарес Депортиво» в Кубке Испании и «Гранадой» в .

Игра против «Линареса» пройдет 6 января, против «Гранады» – 8-го.

Ранее коронавирус был выявлен у полузащитника Феррана Торреса, в презентации которого Лапорта участвовал.

У Торреса и Педри положительные тесты на COVID. В «Барсе» болеют 10 игроков