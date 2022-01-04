«Барса» предлагала «Сити» вернуть Торреса, если не сможет его зарегистрировать. Клуб АПЛ отказался и напомнил про долг в 1,5 млн евро за Дениса Суареса

Стала известна причина, по которой на сутки перенесла объявление о приобретении полузащитника у «Манчестер Сити».

По сведениям Cadena SER, каталонцы изначально планировали сообщить о сделке 27 декабря. Затем они предприняли попытку договориться с «горожанами» о возможности вернуть футболиста обратно, если из-за финансового фэйр-плей им не удастся зарегистрировать новичка, но получили отказ.

Еще одной причиной промедления стало то, что «Барселона» по-прежнему была должна 1,5 млн евро за полузащитника – его трансфер состоялся в 2013 году, но бывший президент «блауграны» отказывался перечислять деньги.

Английский клуб напомнил «Барсе» об этом, и ей пришлось согласиться на выплату, прежде чем «Сити» подтвердил трансфер Торреса со своей стороны.

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