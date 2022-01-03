У Торреса и Педри положительные тесты на COVID. В «Барсе» болеют 10 игроков

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«Барселона» объявила о том, что еще у двух футболистов выявлено инфицирование коронавирусом.

Положительный тест на COVID-19 зафиксирован у полузащитников Феррана Торреса, перешедшего в команду из «Манчестер Сити» в это трансферное окно, и Педри.

Оба игрока чувствуют себя хорошо и находятся на самоизоляции дома.

Теперь в «Барсе» болеют уже 10 игроков – также Гави, Усман Дембеле, Серджиньо Дест, Филиппе Коутиньо, Абде Эззальзули, Дани Алвес, Жорди Альба и Алекс Бальде.

Ближайший матч «Барселоны» назначен на 5 января – против «Линарес Депортиво» в Кубке Испании.

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