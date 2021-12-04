«Барса» готова разорвать контракты с Коутиньо и Умтити, если они откажутся уходить зимой

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«Барселона» намерена любыми способами избавиться от хавбека Филиппе Коутиньо и защитника Самюэля Умтити зимой.

По данным Diario Sport, каталонский клуб готов пойти на любые меры: от трансфера до разрыва контрактов с игроками.

На разрыв контрактов с футболистами «Барселона» пойдет в крайнем случае, но такой вариант возможен, если Коутиньо и Умтити откажутся уходить зимой. При необходимости главный тренер Хави окажет на игроков давление, не включая их в заявку и не допуская до работы в общей группе команды.

В крайнем случае «Барса» пойдет на подобные меры, несмотря на юридические последствия, которые могут угрожать клубу в такой ситуации.

Зимой каталонский клуб хочет подписать вингера «Манчестер Сити» Феррана Торреса и нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани. Чтобы зарегистрировать этих игроков, «Барсе» необходимо избавиться от Коутиньо и Умтити.

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