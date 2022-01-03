Лапорта о трансферах: «Все возможно. Все топ-игроки рассматривают «Барсу». Восстанавливаем нашу особую силу»

Президент «Барселоны» высказался о возможных трансферах клуба в зимнее трансферное окно.

«Мы работаем, чтобы получить конкурентоспособную команду. Хави одобрил трансфер Феррана. Сейчас в «Барсе» перестройка, все возможно.

«Барса» – это пример. Мы восстанавливаем ту особую силу, что у нас была. Все топ-футболисты рассматривают вариант с переходом в «Барсу». Нам нужно многое принимать в расчет – и спортивные, и экономические аспекты. Мы добились хорошего прогресса. Все возможно.

Мы рады, что подписали Феррана. Объявим об остальных зимних приобретениях, когда все случится. Мы спокойно работаем. Мы планируем еще усилиться зимой и рассматриваем варианты на среднесрочную перспективу», – сказал Лапорта.