Ферран Торрес попросил Гвардиолу отпустить его в «Барсу». Пеп не против

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Пеп Гвардиола Ферран Торрес Футбол

Полузащитник Ферран Торрес в скором времени может уйти из «Манчестер Сити».

21-летний футболист попросил главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолу отпустить его в «Барселону».

Гвардиола не откажет хавбеку в переходе, но при условии, что клубы смогут достигнуть договоренности о сумме трансфера.

Сообщается, что Торрес поблагодарил Пепа за вклад в его игру в «Сити», однако футболист не мог сказать «нет» из-за появившегося варианта с переходом в каталонский клуб.

Подробную статистику Феррана Торреса можно посмотреть здесь.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные