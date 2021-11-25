Ферран Торрес попросил Гвардиолу отпустить его в «Барсу». Пеп не против

Полузащитник в скором времени может уйти из .

21-летний футболист попросил главного тренера «горожан» отпустить его в «Барселону».

Гвардиола не откажет хавбеку в переходе, но при условии, что клубы смогут достигнуть договоренности о сумме трансфера.

Сообщается, что Торрес поблагодарил Пепа за вклад в его игру в «Сити», однако футболист не мог сказать «нет» из-за появившегося варианта с переходом в каталонский клуб.

Подробную статистику Феррана Торреса можно посмотреть здесь.