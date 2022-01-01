Тренер «Мальорки»: «Только у «Барсы» есть проблемы, видимо. Их запасные могут выходить в основе любой команды»

Главный тренер «Мальорки» Луис Гарсия высказался в преддверии матча Ла Лиги против «Барселоны».
Тренер каталонцев Хави сообщил, что не может рассчитывать на 17-18 футболистов (9 из них – с положительным тестом на коронавирус) и поднял вопрос о возможном переносе игры.
«В нашей команде наибольшее количество потерь в составе во всей Ла Лиге. Но об этом сейчас стали говорить, поскольку это «Барселона».
Видимо, «Барселона» – единственная команда, у которой есть проблемы.
Их футболисты со скамейки запасных могут выходить в стартовом составе любой команды», – сказал Гарсия.
Как сообщает Marca, «Мальорка» не просила переносить матч с каталонским клубом.