Хави: «Безумие, что Ла Лига не переносит матч с «Мальоркой». «Барса» на пределе возможностей»

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Главный тренер «Барселоны» Хави обратил внимание на проблемы с составом перед матчем против «Мальорки» в рамках чемпионата Испании.

«Мы обратимся к нашей второй команде и выйдем на поле, чтобы выиграть матч. Но у нас не хватает 17 футболистов.

Я переживаю. Для меня выглядит безумием, что Ла Лига не переносит матч.

Играть не имеет смысла. Мы на пределе возможностей. Здравый смысл должен был возобладать», – заявил Хави.

Матч между «Мальоркой» и «Барселоной» должен состояться 2 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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