Хави: «Безумие, что Ла Лига не переносит матч с «Мальоркой». «Барса» на пределе возможностей»

Главный тренер «Барселоны» Хави обратил внимание на проблемы с составом перед матчем против «Мальорки» в рамках чемпионата Испании.
«Мы обратимся к нашей второй команде и выйдем на поле, чтобы выиграть матч. Но у нас не хватает 17 футболистов.
Я переживаю. Для меня выглядит безумием, что Ла Лига не переносит матч.
Играть не имеет смысла. Мы на пределе возможностей. Здравый смысл должен был возобладать», – заявил Хави.
Матч между «Мальоркой» и «Барселоной» должен состояться 2 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.