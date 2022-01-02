Хави: «Безумие, что Ла Лига не переносит матч с «Мальоркой». «Барса» на пределе возможностей»

Главный тренер Хави обратил внимание на проблемы с составом перед матчем против «Мальорки» в рамках .

«Мы обратимся к нашей второй команде и выйдем на поле, чтобы выиграть матч. Но у нас не хватает 17 футболистов.

Я переживаю. Для меня выглядит безумием, что Ла Лига не переносит матч.

Играть не имеет смысла. Мы на пределе возможностей. Здравый смысл должен был возобладать», – заявил .

Матч между «Мальоркой» и «Барселоной» должен состояться 2 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.