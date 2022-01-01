Анчелотти о просьбе Хави перенести матч «Барсы»: «Нужно играть. Пандемия под контролем – я слушаю ученых»

Главный тренер ответил на вопрос по поводу ситуации в «Барселоне» в преддверии матча каталонцев в против «Мальорки», который состоится завтра.

Тренер каталонцев сообщил, что не может рассчитывать на 17-18 футболистов (9 из них – с положительным тестом на коронавирус) и поднял вопрос о возможном переносе игры.

«Это сложный вопрос. Я уважаю мнение каждого. Существует протокол. Да, мы можем высказывать свои мысли, но протокол нужно уважать.

Протокол такой, какой он есть. Нужно играть. Это будет вполне справедливо.

Мы уже не играли из-за коронавируса, сидели по домам, несколько месяцев не было матчей.

Пандемия в основном находится под контролем. Хоть я и не врач, я слушаю ученых, которые так говорят.

Мы должны продолжать играть», – заявил Анчелотти.