Аарон Рэмсдейл: «Судья посмотрел повтор только в моменте с пенальти «Сити», это непоследовательно»

Вратарь дал комментарий после поражения от (1:2) в матче чемпионата Англии.

«Я сужу по обоим эпизодам с пенальти – есть непоследовательность при просмотрах. Судья мог решить, что пенальти нет, как только увидел [момент]. Однако факт в том, что он пошел смотреть [повтор].

В ходе матча арбитр показал, что пенальти не было в обоих случаях, однако ему подсказали посмотреть только один момент.

Их пенальти был сомнительный, как мне показалось, но судье сказали посмотреть повтор – и он назначил 11-метровый.

Если говорить о нашем пенальти, то я находился на другом конце поля. Когда вратарь идет в отбор ногами вперед, то он либо сбивает футболиста, либо играет в мяч. В случае с Бернарду его остановили, пенальти был назначен. Пенальти есть пенальти, но в нашем случае рефери посоветовали посмотреть повтор», – сказал Рэмсдейл.

Главным арбитром игры был Стюарт Эттуэлл.

«Арсенал» за пять минут получил пенальти и удаление – и проиграл «Сити». Хотя был лучше (признал даже Пеп)