Родри о 2:1 с «Арсеналом»: «Люди думают, что «Ман Сити» всегда должен играть на высоком уровне. Иногда это невозможно»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри дал комментарий после победы над «Арсеналом» (2:1) в матче чемпионата Англии.
«У нас бывают 2-3 таких матча в сезоне. Соперник показал, почему занимает свою позицию – то, как они выросли с Микелем Артетой, вызывает уважение.
Мы понимали, что у них было больше времени для отдыха, чем у нас. У них есть шесть дней на подготовку, а мы сыграли три матча на неделе с учетом переездов.
Иногда бывает сложно, когда физических кондиций недостаточно. Нам, возможно, нужно было играть немного проще. В первом тайме мы испытывали проблемы, но во второй половине получилось взять ситуацию под контроль.
Люди думают, что мы всегда должны играть на высоком уровне. Иногда это невозможно.
Я вернулся после коронавируса и устал в последние 20 минут. Жоау Канселу играет во всех матчах. Календарь в это время немного сумасшедший», – сказал Родри.