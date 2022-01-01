Судьи не назначили пенальти в ворота «Сити» после контакта Эдерсона и Эдегора, но дали 11-метровый за фол Джаки на Бернарду в штрафной «Арсенала»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал судьи Стюарт Эттуэлл Гранит Джака Эдерсон Бернарду Силва Мартин Эдегор Футбол

Состоявшийся в рамках 21-го тура Премьер-лиги матч «Арсенал»«Манчестер Сити» (1:2) не обошелся без спорных судейских решений.

Главным арбитром игры был Стюарт Эттуэлл.

На 10-й минуте вратарь гостей Эдерсон в штрафной бросился под ноги полузащитнику «Арсенала» Мартину Эдегору, и норвежец упал. Пенальти не был назначен.

На 53-й минуте «Манчестер Сити» получил право на 11-метровый, когда хавбек хозяев Гранит Джака в штрафной нарушил правила в борьбе с полузащитником Бернарду Силвой. Вингер Рияд Марез реализовал пенальти.

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