Судьи не назначили пенальти в ворота «Сити» после контакта Эдерсона и Эдегора, но дали 11-метровый за фол Джаки на Бернарду в штрафной «Арсенала»

Состоявшийся в рамках 21-го тура Премьер-лиги матч – (1:2) не обошелся без спорных судейских решений.

Главным арбитром игры был Стюарт Эттуэлл.

На 10-й минуте вратарь гостей в штрафной бросился под ноги полузащитнику «Арсенала» , и норвежец упал. Пенальти не был назначен.

На 53-й минуте «Манчестер Сити» получил право на 11-метровый, когда хавбек хозяев Гранит Джака в штрафной нарушил правила в борьбе с полузащитником . Вингер Рияд Марез реализовал пенальти.

Did VAR get it right today? 🤔 pic.twitter.com/c3eSMY6juE