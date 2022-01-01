Судьи не назначили пенальти в ворота «Сити» после контакта Эдерсона и Эдегора, но дали 11-метровый за фол Джаки на Бернарду в штрафной «Арсенала»

Состоявшийся в рамках 21-го тура Премьер-лиги матч «Арсенал» – «Манчестер Сити» (1:2) не обошелся без спорных судейских решений.
Главным арбитром игры был Стюарт Эттуэлл.
На 10-й минуте вратарь гостей Эдерсон в штрафной бросился под ноги полузащитнику «Арсенала» Мартину Эдегору, и норвежец упал. Пенальти не был назначен.
На 53-й минуте «Манчестер Сити» получил право на 11-метровый, когда хавбек хозяев Гранит Джака в штрафной нарушил правила в борьбе с полузащитником Бернарду Силвой. Вингер Рияд Марез реализовал пенальти.
Did VAR get it right today? 🤔 pic.twitter.com/c3eSMY6juE— ESPN UK (@ESPNUK) January 1, 2022