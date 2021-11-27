«Арсенал» может дать 85 млн евро за Влаховича. Форвард не хочет покидать «Фиорентину» до лета

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Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович интересен «Арсеналу».

Как сообщает FirenzeViola со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, «канониры» уже делали клубу предложение о трансфере, а теперь могут улучшить его до 85 миллионов евро.

Отмечается, что в окружении футболиста есть люди, которым такой вариант нравится, однако сам серб не желает ни переходить в «Арсенал», ни вообще покидать «Фиорентину» зимой. В его интересах остаться до лета и тогда уже решать, что делать дальше.

В текущем сезоне на счету 21-летнего нападающего 12 голов в 15 матчах Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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