«Арсенал» может дать 85 млн евро за Влаховича. Форвард не хочет покидать «Фиорентину» до лета

Нападающий «Фиорентины» интересен .

Как сообщает FirenzeViola со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, «канониры» уже делали клубу предложение о трансфере, а теперь могут улучшить его до 85 миллионов евро.

Отмечается, что в окружении футболиста есть люди, которым такой вариант нравится, однако сам серб не желает ни переходить в «Арсенал», ни вообще покидать «Фиорентину» зимой. В его интересах остаться до лета и тогда уже решать, что делать дальше.

В текущем сезоне на счету 21-летнего нападающего 12 голов в 15 матчах Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.