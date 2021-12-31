«Барса» лидирует в борьбе за Кристенсена. Договориться с ним хотят в ближайшее время

лидирует в борьбе за защитника .

Датчанин не планирует подписывать новый контракт с лондонским клубом. Если этого не произойдет, он станет свободным агентом летом 2022 года.

На протяжении нескольких недель «Барса» ведет переговоры с окружением футболиста. Каталонцы планируют действовать так же, как и в случае с , переход которого из «Челси» в «Барсу» на правах свободного агента уже согласован.

Достичь окончательной договоренности с Кристенсеном сине-гранатовые хотят уже в ближайшее время.

В этом сезоне 25-летний центральный защитник провел 19 матчей за «Челси» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.