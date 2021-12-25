«Барса» может отказаться от Кристенсена, так как есть шанс на трансфер де Лигта. С датчанином уже согласовали контракт

планирует усилить оборону в ближайшее время.

По данным Diario Sport, каталонский клуб практически договорился с защитником , который летом может стать свободным агентом, об условиях контракта, но возможный трансфер Маттейса де Лигта из «Ювентуса» серьезно повлиял на планы сине-гранатовых.

В ближайшие дни «Барселоне» предстоит решить, подписывать ли контракт с Кристенсеном, так как футболист хочет определиться с будущим уже в январе. Датчанина привлекает возможность перехода в «Барсу», он остановил переговоры с «Челси» по новому контракту. Лондонский клуб сделал ему несколько предложений, но футболист отверг их.

Кристенсен хочет, чтобы «Барса» приняла окончательное решение. Если каталонский клуб откажется от его услуг, он либо возобновит переговоры с «Челси», либо примет одно из имеющихся предложений от других клубов.

За ситуацией, сложившейся вокруг Андреаса, внимательно следят «Бавария» и .

Со статистикой 25-летнего защитника можно ознакомиться здесь.