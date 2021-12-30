«Барселона» хочет подписать Морату зимой. Клуб готов продать «Ювентусу» Депая

«Барселона» хочет подписать нападающего Альваро Морату, выступающего за «Ювентус» на правах аренды из «Атлетико».
Каталонский клуб хочет пригласить игрока уже зимой, вероятно, сперва на правах аренды. «Юве» не собирается летом выкупать Альваро за 35 миллионов евро.
«Барса» готова продать «Ювентусу» Мемфиса Депая, чтобы сейчас осуществить переход испанца, сообщает Goal.
Если «Юве» согласится досрочно прервать аренду, то каталонцам еще нужно будет договориться с «Атлетико», владеющим правами на Морату до лета 2023 года.
«Барселона» уже связалась с представителями Мораты, чтобы предложить им этот трансфер.
«Ювентус» же сомневается в необходимости подписании Депая. Итальянцев не устраивает физическое состояние игрока, который не играет из-за мышечной травмы.
Мората забил 5 голов в 18 матчах Серии А в этом сезоне. У Депая 8 голов в 15 играх в Ла Лиге.