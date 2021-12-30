«Барселона» хочет подписать Морату зимой. Клуб готов продать «Ювентусу» Депая

хочет подписать нападающего , выступающего за на правах аренды из .

Каталонский клуб хочет пригласить игрока уже зимой, вероятно, сперва на правах аренды. «Юве» не собирается летом выкупать Альваро за 35 миллионов евро.

«Барса» готова продать , чтобы сейчас осуществить переход испанца, сообщает Goal.

Если «Юве» согласится досрочно прервать аренду, то каталонцам еще нужно будет договориться с «Атлетико», владеющим правами на Морату до лета 2023 года.

«Барселона» уже связалась с представителями Мораты, чтобы предложить им этот трансфер.

«Ювентус» же сомневается в необходимости подписании Депая. Итальянцев не устраивает физическое состояние игрока, который не играет из-за мышечной травмы.

Мората забил 5 голов в 18 матчах Серии А в этом сезоне. У Депая 8 голов в 15 играх в .