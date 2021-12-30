«Монако» отстранил Ковача от работы с командой. Он будет уволен

в ближайшее время покинет пост главного тренера .

Клуб из княжества сегодня отстранил 50-летнего хорвата от работы с первой командой, утверждает L’Équipe.

Ранее сообщалось, что «Монако» может уволить Ковача из-за отсутствия индивидуального прогресса в команде и все более отдаленных отношений между тренером и игроками.

Напомним, Ковач возглавил «Монако» летом 2020 года. Его контракт рассчитан до 2023 года. Ранее он работал в сборной Хорватии, «Баварии» и «Айнтрахте».

После 19 туров Лиги 1 «Монако» занимает 6-е место, набрав 29 очков. За клуб выступает российский полузащитник .