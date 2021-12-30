Игроки сборной Китая должны свести татуировки. С ними перестанут вызывать в команды U20 и младше

Для футболистов, входящих в состав национальный сборных Китая, введено новое правило.

Министерство спорта Китая выпустило постановление, в котором сказано, что членам сборных стоит свести имеющиеся татуировки. Также им строго запрещается наносить новые тату.

«Тем членам основной сборной и команды U23, у которых уже есть татуировки, советуется самостоятельно их свести.

В особых случаях тату должны быть под длинным рукавом во время тренировок и матчей. Это возможно лишь с согласия команды», – сказано в заявлении.

Кроме того, в команды до 20 лет и младше запрещено вызывать футболистов с татуировками.

С 2018 года китайские футболисты обязаны закрывать татуировки длинным рукавом во время матчей.