Азмун не перейдет в «Лион» зимой, так как «Зенит» не успел найти ему замену (Sport24)

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Переход нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Лион» этой зимой не состоится.

Сделка сорвалась, так как клуб из Петербурга не успел найти замену 26-летнему форварду. Основной причиной сорванной сделки стал не финансовый аспект, а принципиальная позиция клуба в вопросе поиска замены форварду.

«Они были готовы отпустить Сердара зимой только в том случае, если бы нашли ему достойную замену. Сделка сорвалась не по финансовым причинам», – цитирует Sport24 источник, близкий к игроку.

Кроме того, источник добавил, что сам футболист не особенно хочет покидать Санкт-Петербург этой зимой, поэтому раньше июня уход Азмуна из «Зенита» маловероятен.

В этом сезоне Азмун провел 21 матч за «Зенит» во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.

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