Агент Сергеева: «Зенит» должен выплатить отступные за Ивана. Договоренность близко»

Юрий Штромбергер, агент форварда , подтвердил, что идут переговоры с «Зенитом» о переходе форварда.

«Иван пока проходит медобследование. Клубы сейчас договариваются. «Зенит» должен будет выплатить отступные, прописанные в контракте у Ивана, если захочет видеть его в команде. Сумму называть не буду. Договоренность уже близко — думаю сегодня-завтра. Сейчас клубы между собой решают», – сказал Штромбергер.

Сергеев – лучший бомбардир «Крыльев». В активе этого нападающего 6 голов и 4 результативные передачи в 18 матчах в текущем сезоне.

Отступные в контракте Сергеева с «Крыльями» – 180 млн рублей