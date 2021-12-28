Агент Сергеева: «Зенит» должен выплатить отступные за Ивана. Договоренность близко»

Юрий Штромбергер, агент форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, подтвердил, что идут переговоры с «Зенитом» о переходе форварда.
«Иван пока проходит медобследование. Клубы сейчас договариваются. «Зенит» должен будет выплатить отступные, прописанные в контракте у Ивана, если захочет видеть его в команде. Сумму называть не буду. Договоренность уже близко — думаю сегодня-завтра. Сейчас клубы между собой решают», – сказал Штромбергер.
Сергеев – лучший бомбардир «Крыльев». В активе этого нападающего 6 голов и 4 результативные передачи в 18 матчах РПЛ в текущем сезоне.
Отступные в контракте Сергеева с «Крыльями» – 180 млн рублей