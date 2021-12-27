Депутат Журова: «Отправила бы Тутберидзе к нашим футболистам. Если бы они работали с ней, Винер и Покровской, возможно, результат был бы иным»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что российским футболистам следовало бы поработать с , тренером по фигурному катанию.

«Я бы еще отправила Тутберидзе к нашим футболистам. Меня как раз в последнее время очень критикуют, что я им не хочу разрешать на Мальдивы отдыхать ездить.

Если бы они работали с такими тренерами как Ирина Винер-Усманова, , Этери Тутберидзе, то вполне возможно, что результат был бы совсем другим.

По крайней мере, это могло бы им пригодиться с точки зрения психологии», – сказала Журова.

Депутат Журова о футболистах: «Могли бы отдохнуть в таких прекрасных местах, как Крым или Сочи! Тренировалась бы со 2 января на их месте»