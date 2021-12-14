«Депутаты с двумя сроками в Госдуме имеют пенсию 300 тысяч рублей. У меня пенсия – 30. Хотелось бы, чтобы этот вопрос подняли». Ловчев ответил Хамзаеву

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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева штрафовать футболистов сборной России за плохую игру.

«А как этот депутат будет определять, плохо или неплохо сыграл футболист? Для меня имя и фамилия Султан Хамзаев ничего не означает в футболе.

Мне противно, когда люди пиарятся на футболе. Ни одного футболиста с фамилией Хамзаев я не видел, тем более в сборной. Странно слышать такие предложения от людей, которые не имеют никакого отношения к футболу.

По моей информации, депутаты, которые два срока пробыли в Госдуме, имеют потом пенсию 300 тысяч рублей. А я десять лет играл в сборной СССР, я чемпион и обладатель Кубка страны, был признан лучшим футболистом страны, стал бронзовым призером Олимпийских игр и так далее по списку. У меня пенсия – 30.

Хотелось бы, чтобы этот депутат поднял вопрос о том, чтобы мне пенсию подняли. Я хотел бы, чтобы он, как законодатель, вот на это обратил внимание», – сказал Ловчев.

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