Дзюба близок к переходу в «Рубин», он не хочет сидеть в запасе «Зенита». Форварду придется снизить зарплату

Нападающий Артем Дзюба может перейти из «Зенита» в «Рубин».

Журналист «Спорт-Экспресса» Влад Зимагулов подтверждает появившуюся ранее информацию об интересе казанского клуба к 33-летнему форварду.

Дзюба не хочет сидеть в запасе «Зенита» и действительно близок к переходу в «Рубин», который нуждается в усилении атаки.

По данным источника, в мае, когда главный тренер отмечал день рождения, Дзюба сказал, что хочет поработать с ним в клубе.

Пока неизвестно, в какой форме может состояться переход: аренда либо разрыв контракта и полноценный трансфер. Однако для осуществления сделки Дзюбе точно придется пойти на понижение зарплаты. Сейчас «Зенит» платит ему около 4 млн евро, но по новому соглашению предлагал 1,5-2 млн евро.

Дзюба – лучший бомбардир в текущем чемпионате . На счету форварда 10 голов и 4 результативные передачи в 17 матчах.

Полную статистику нападающего можно изучить по ссылке.