У «Реала» нет предложений по Иско. Клуб готов отпустить его бесплатно

«Реал» готов отпустить полузащитника Иско в январское трансферное окно.

Главный тренер мадридской команды не рассчитывает на 29-летнего хавбека.

Однако у «Реала» на данный момент нет ни одного предложения по футболисту, несмотря на то, что клуб готов отпустить его бесплатно.

Сам Иско также не намерен форсировать свой трансфер, понимая, что никто не предложит ему зарплату 6,5 млн евро в год – именно столько он получает в .

Летом 2022 года истекает срок контракта полузащитника, он станет свободным агентом. Статистику Иско вы можете найти здесь.