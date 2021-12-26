Тухель после 3:1 с «Астон Виллой»: «Челси» затыкает дыры в составе там, где может. Матчи одних клубов переносят, других – нет»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча 19-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (3:1).
«Мы здорово отреагировали на пропущенный гол. Этот автогол все сильно усложнил, но мы хорошо себя проявили. Мы качественно оборонялись и не позволяли создавать опасные моменты у своих ворот. Заслуженная, но добытая с большим трудом победа.
У нас есть проблемы с травмированными игроками. Хадсону-Одои пришлось сыграть 90 минут после коронавируса, Тиаго Силва получил травму, Канте травмирован, Ковачич играет после травмы и коронавируса безо всякой подготовки и без тренировок. Мы просто затыкаем дыры в составе там, где это возможно.
Правило пяти замен было придумано в связи с коронавирусом. Сейчас разгар пандемии, матчи некоторых команд переносят, других – нет. В таких условиях три замены – это серьезное упущение», – сказал Тухель.