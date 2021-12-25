«Зенит» и «Рубин» ведут переговоры по Дзюбе. Питерцы могут подписать Сергеева из «Крыльев»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может перейти в «Рубин».
Как сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, клубы ведут переговоры о переходе форварда в казанскую команду.
Отмечается, что в «Зенит» может перебраться нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Переговоры о его трансфере уже идут.
Дзюба – лучший бомбардир «Зенита» в текущем чемпионате РПЛ. На счету этого форварда 10 голов и 4 результативные передачи в 17 матчах.
Сергеев – лучший бомбардир «Крыльев Советов». В активе этого нападающего 6 голов и 4 результативные передачи в 18 матчах РПЛ в текущем сезоне.
Подробную статистику Дзюбы можно найти здесь, а Сергеева – здесь.