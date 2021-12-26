Агент Еремич о Захаряне в «Реале»: «Глупости. Я был в Москве, но переговоров с Бувачем не вел»

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Сербский агент Срджан Еремич прокомментировал данные о переговорах по трансферу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал».

Стало известно, что в начале ноября Еремич и представитель Луки Модрича Владо Лемич прилетали в Москву и общались со спортивным директором бело-голубых Желько Бувачем.

Сумма трансфера, как сообщается, может составить около 20 миллионов евро.

«Информация не соответствует действительности. Это глупости.

Я был в Москве в ноябре, но никаких переговоров с Бувачем не вел», – заявил Еремич.

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