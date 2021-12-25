«Реал» работает над трансфером Захаряна за 20 млн евро летом 2022-го. В переговорах участвует агент Модрича, он уже общался с Бувачем

«Реал» ведет работу над покупкой 18-летнго полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
Сделку с испанской стороны ведут бывший спортивный директор мадридцев Предраг Миятович, сербский агент Срджан Еремич и представитель Луки Модрича Владо Лемич.
В начале ноября Лемич и Еремич прилетали в Москву и общались со спортивным директором бело-голубых Желько Бувачем.
«Мадридский клуб хочет оформить трансфер Захаряна летом 2022 года.
Самым вероятным вариантом является покупка полузащитника с последующей арендой в «Динамо» еще на сезон.
Сумма трансфера может составить около 20 миллионов евро. С бонусами сумма может возрасти до 25 млн евро», – сообщает источник «Чемпионата».
В текущем сезоне РПЛ Захарян забил 4 гола и сделал 5 передач в 17 матчах.