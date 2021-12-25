Колосков о Дзюбе в «Рубине»: «Кто поедет добровольно из столицы в периферийный город? Смешно даже»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что ведет переговоры с о трансфере форварда .

«Конечно, Дзюба не хочет переходить в Казань.

В «Зените» у него хорошая зарплата, живет в красивом городе. Ну кто поедет добровольно из столицы в периферийный город, смешно даже.

в «Зенит»? Раз привлекается в сборную, значит, есть потенциал.

Понятно, что это не замена Дзюбе. У него другие функции, не говоря уже об Азмуне. Сердар просто выше классом. С какой целью Сергеев переходит в «Зенит» – мне непонятно.

Петербуржцы ничего не потеряют, если Дзюба уйдет. Они же уже играли без него. Артем выходил только на замену», – сказал Колосков.

«Зенит» и «Рубин» ведут переговоры по Дзюбе. Питерцы могут подписать Сергеева из «Крыльев»