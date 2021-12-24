Эвра показал танец «черного мини-Санты» в костюме с оленем и в шутку предложил Instagram заблокировать его аккаунт

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра выложил в инстаграм видео, на котором танцует в костюме Санта-Клауса на олене. 

«Если вы не верите в Санту, то должны сказать своему ребенку, что черный мини-Санта – настоящий. У Рудольфа (оленя – прим. Sports.ru) закружилась голова. 

Instagram, тебе пора заблокировать мой аккаунт. Я слишком много развлекаюсь», – пошутил Эвра. 

 
 
 
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Публикация от Patrice Evra (@patrice.evra)

Эвра о видео, где он целует сырую курицу: «Сейчас думаю: «Что за хрень?» В Швейцарии одна девушка сказала: «Я знаю его! Это парень, лизавший курицу»

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