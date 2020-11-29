Эвра о Жиру: «Будь он Жирудиньо, его бы ценили. Имя – единственная проблема, у меня он играл бы»

Теги Манчестер Юнайтед Патрис Эвра Челси премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Арсенал Оливье Жиру Футбол

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра высоко отозвался об игре форварда национальной команды и «Челси» Оливье Жиру.

«Думаю, что единственная проблема Жиру – в его имени. Будь он Жирудиньо или что-то в этом роде, его бы ценили. 

Мне кажется, что он самый совершенный из нападающих «Челси». И я не понимаю [проблему], ведь даже в сборной Франции постоянно сомневаются в его стиле игры. Даже когда он был в «Арсенале», его всегда критиковали.

Он всегда борется с вызовом – и это мне очень нравится в Оливье. Если бы я был тренером, он бы сто процентов играл в моей команде. Каждый сезон мы слышим про трансферную сагу Жиру, но он лучший нападающий «Челси» прямо сейчас», – сказал Эвра.

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