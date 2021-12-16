Виталий Мутко: «Думал, всю жизнь буду президентом «Зенита», хотел строить клуб, как «Барселону». Стадион моим именем назовут, думал. Шучу»

Гендиректор «Дом.РФ» вспомнил период работы в «Зените».

– Где задачи интереснее для вас, в «Дом.РФ» или в правительстве?

– Трудно сказать, это очень разная работа, но общая, глобальная задача – развитие. Я вспоминаю, отматываю – был главой Кировского района, любил страшно это дело. Потом стал президентом – я думал, что всю жизнь буду им, хотел строить клуб, как «Барселону».

Думал, умру – стадион моим именем, как «Бернабеу», назовут. Я шучу, конечно. Но на самом деле я увлекся этим и все. Государственная служба на высоком уровне – это другая философия, другая ответственность. Потому что ты вырабатываешь политику, от твоих решений многое зависит – жизни людей.

В «Дом.РФ» тоже своя специфика. 7 тысяч человек у нас работают, средний возраст 34 года. Здесь, может быть, больше свободы, потому что ты меньше связан с политикой и с принятием финальных, больших решений. Но эти решения могу не состояться, если ты не создашь условия для их принятия и дальнейшей реализации, – сказал Мутко.