Станислав Черчесов: «Если мы поход на ЧМ начинаем с обсуждения сахара – это путь в никуда. Давайте начнем рассказывать, что мы зубы по утрам чистим»

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал обсуждения того, что в национальной команде запретили сахар с приходом .

– Карпина с первого дня на каждом шагу спрашивают про запрет сахара. У вас он был?

– Начну издалека. Надеюсь, что на меня не обидится. Когда он пришел в ЦСКА, на сборах стоял на поле с флипчартом. Все увидели фотографию и начали говорить, что это новшество. Я после этого товарищу отправил фото 2007 года, где я с этим флипчартом уже стоял на поле в Тарасовке.

Я к чему веду: если мы про сахар не говорили, это значит, что у нас Безуглов и Мульченко его ложками в борщ насыпáли? Если мы поход на чемпионат мира начинаем с обсуждения сахара – кушаем мы его или нет, то это путь в никуда. Скорее, уводим к второстепенному от главного.

– Почему вы про это не рассказывали?

– Зачем мне это делать? Давайте теперь начнем рассказывать, что мы зубы по утрам чистим, – сказал Черчесов.