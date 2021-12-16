Директор «Ференцвароша» о Черчесове: «Гордимся, что такой специалист возглавил команду. Цель – выиграть чемпионат и Кубок, желательно выйти в группу ЛЧ»

Теги Станислав Черчесов высшая лига Венгрия Ференцварош Футбол

Управляющий директор «Ференцвароша» Пал Орош прокомментировал назначение Станислава Черчесова главным тренером команды.

«Это большая гордость для всего венгерского футбола, что такой специалист возглавил нашу команду. Цель – выиграть чемпионат Венгрии и Кубок, а на международной арене снова выйти в групповой этап еврокубка, желательно в Лиге чемпионов.

Мы знаем, с чего начинали 11 лет назад. Знаем, где находимся сейчас. И понимаем потенциал этого состава. Черчесов обладает профессиональными качествами, с его помощью мы можем добиться своих целей.

Его заинтересовал этот вызов. Мы быстро договорились. С его помощью мы хотим занять доминирующее положение в центральноевропейском футболе», – сказал Орош.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные