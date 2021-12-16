Директор «Ференцвароша» о Черчесове: «Гордимся, что такой специалист возглавил команду. Цель – выиграть чемпионат и Кубок, желательно выйти в группу ЛЧ»

Управляющий директор Пал Орош прокомментировал назначение главным тренером команды.

«Это большая гордость для всего венгерского футбола, что такой специалист возглавил нашу команду. Цель – выиграть чемпионат Венгрии и Кубок, а на международной арене снова выйти в групповой этап еврокубка, желательно в Лиге чемпионов.

Мы знаем, с чего начинали 11 лет назад. Знаем, где находимся сейчас. И понимаем потенциал этого состава. Черчесов обладает профессиональными качествами, с его помощью мы можем добиться своих целей.

Его заинтересовал этот вызов. Мы быстро договорились. С его помощью мы хотим занять доминирующее положение в центральноевропейском футболе», – сказал Орош.