Каттани покинул «ПСЖ», чтобы стать спортивным директором «Спартака» (Абделла Булма)

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Главный скаут «ПСЖ» Лука Каттани покинул клуб, чтобы начать работу в «Спартаке», сообщает журналист Абделла Булма в твиттере.

Каттани должен стать спортивным директором «Спартака»

Ранее отмечалось, что сделку помог совершить Франко Камоцци, близкий к руководству московского клуба.

Каттани работал в «ПСЖ» с 2018 года. Ранее он занимал пост спортивного директора «Палермо», а потом работал скаутом в «Челси». 

Источник отмечает, что в «ПСЖ» после ухода Каттани остался лишь один скаут.

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