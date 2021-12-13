Каттани покинул «ПСЖ», чтобы стать спортивным директором «Спартака» (Абделла Булма)

Главный скаут «ПСЖ» покинул клуб, чтобы начать работу в «Спартаке», сообщает журналист Абделла Булма в твиттере.

Каттани должен стать спортивным директором .

Ранее отмечалось, что сделку помог совершить , близкий к руководству московского клуба.

Каттани работал в «ПСЖ» с 2018 года. Ранее он занимал пост спортивного директора «Палермо», а потом работал скаутом в «Челси».

Источник отмечает, что в «ПСЖ» после ухода Каттани остался лишь один скаут.

Бывший капитан сборной Алжира, воспитанник «Милана» и скаут «ПСЖ» – кто будет помогать Ваноли?

