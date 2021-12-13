Каттани покинул «ПСЖ», чтобы стать спортивным директором «Спартака» (Абделла Булма)

Главный скаут «ПСЖ» Лука Каттани покинул клуб, чтобы начать работу в «Спартаке», сообщает журналист Абделла Булма в твиттере.
Каттани должен стать спортивным директором «Спартака».
Ранее отмечалось, что сделку помог совершить Франко Камоцци, близкий к руководству московского клуба.
Каттани работал в «ПСЖ» с 2018 года. Ранее он занимал пост спортивного директора «Палермо», а потом работал скаутом в «Челси».
Источник отмечает, что в «ПСЖ» после ухода Каттани остался лишь один скаут.
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