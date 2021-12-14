«Нас всю игру называли обезьянами. Я опустошен». Компани о расизме на матче «Андерлехта» с «Брюгге»

Теги Венсан Компани Андерлехт Брюгге высшая лига Бельгия происшествия болельщики Ян Брейдель дискриминация контент Футбол

Главный тренер «Андерлехта» Венсан Компани сообщил об оскорблениях на почве расизма после матча 20-го тура чемпионата Бельгии с «Брюгге» (2:2).

«Я еду домой опустошенным. Болельщики «Брюгге» на протяжении всей игры называли тренерский штаб, меня и игроков обезьянами. Мне трудно с этим смириться. Многие из этих людей многое дали нашей стране.

Мы просто приехали сюда играть в футбол. Я не хочу вступать в конфликт с «Брюгге», но сейчас мне просто хочется вернуться домой. Хочу проводить время с людьми, которые для меня важны», – сказал Компани, отказавшись участвовать в обязательной пресс-конференции после матча.

«Кучка тупых придурков». Лукаку о карикатуре «Жизни «фиолетовых» важны» в бельгийской газете

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные