«Нас всю игру называли обезьянами. Я опустошен». Компани о расизме на матче «Андерлехта» с «Брюгге»

Главный тренер сообщил об оскорблениях на почве расизма после матча 20-го тура чемпионата Бельгии с (2:2).

«Я еду домой опустошенным. Болельщики «Брюгге» на протяжении всей игры называли тренерский штаб, меня и игроков обезьянами. Мне трудно с этим смириться. Многие из этих людей многое дали нашей стране.

Мы просто приехали сюда играть в футбол. Я не хочу вступать в конфликт с «Брюгге», но сейчас мне просто хочется вернуться домой. Хочу проводить время с людьми, которые для меня важны», – сказал Компани, отказавшись участвовать в обязательной пресс-конференции после матча.

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