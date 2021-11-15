«Нахер вас и ваши хэштеги, переходите к реальным действиям». Лукаку – бельгийской лиге о расизме в адрес Компани

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку отреагировал на расизм в адрес главного тренера «Андерлехта» Венсана Компани.
Болельщики «Брюгге» во время матча с «Андерлехтом» (2:2) называли Компани, его тренерский штаб и игроков обезьянами.
Лукаку осудил за пассивность бельгийскую лигу, которая, в частности, опубликовала твит с хэштегом #SayNoToRacism.
«Надеюсь, вы сейчас примете меры. Чтобы такую икону, как Компани, ругали за цвет его кожи... Довольно!
Нахер вас и ваши хэштеги, переходите к реальным действиям», – написал Лукаку в сторис инстаграме, обращаясь к бельгийской лиге.