«Нахер вас и ваши хэштеги, переходите к реальным действиям». Лукаку – бельгийской лиге о расизме в адрес Компани

Форвард отреагировал на расизм в адрес главного тренера «Андерлехта» .

Болельщики «Брюгге» во время матча с «Андерлехтом» (2:2) называли Компани, его тренерский штаб и игроков обезьянами.

Лукаку осудил за пассивность бельгийскую лигу, которая, в частности, опубликовала твит с хэштегом #SayNoToRacism.

«Надеюсь, вы сейчас примете меры. Чтобы такую икону, как Компани, ругали за цвет его кожи... Довольно!

Нахер вас и ваши хэштеги, переходите к реальным действиям», – написал Лукаку в сторис инстаграме, обращаясь к бельгийской лиге.