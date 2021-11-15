«Нахер вас и ваши хэштеги, переходите к реальным действиям». Лукаку – бельгийской лиге о расизме в адрес Компани

Теги Венсан Компани Челси премьер-лига Англия Сборная Бельгии по футболу высшая лига Бельгия Ромелу Лукаку брань дискриминация контент Футбол

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку отреагировал на расизм в адрес главного тренера «Андерлехта» Венсана Компани.

Болельщики «Брюгге» во время матча с «Андерлехтом» (2:2) называли Компани, его тренерский штаб и игроков обезьянами.

Лукаку осудил за пассивность бельгийскую лигу, которая, в частности, опубликовала твит с хэштегом #SayNoToRacism.

«Надеюсь, вы сейчас примете меры. Чтобы такую икону, как Компани, ругали за цвет его кожи... Довольно!

Нахер вас и ваши хэштеги, переходите к реальным действиям», –  написал Лукаку в сторис инстаграме, обращаясь к бельгийской лиге.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные