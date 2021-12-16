АПЛ не планирует приостанавливать сезон и переносить туры

АПЛ не планирует приостанавливать розыгрыш чемпионата.

У Премьер-лиги нет намерения приостанавливать сезон даже на тур, несмотря на большое количество положительных тестов на ковид в командах, сообщает журналист Роб Харрис.

По данным BBC, на сегодняшнем собрании клубы обсуждали ситуацию, однако голосование не проводилось. Ожидалось, что может быть принято решение о переносе 20-го тура, но лига рекомендовала клубам провести матчи, если у них есть 13 здоровых игроков и вратарь. Таким образом, перенос 20-го тура в данный момент не планируется. Матчи 19-го тура также пройдут по расписанию.

При этом клубы и футбольные власти обсуждают отмену переигровок 3-го и 4-го раундов Кубка Англии и проведение полуфиналов Кубка лиги в формате одного матча.

Напомним, в субботу 5 из 6 матчей АПЛ были отложены из-за вспышек коронавируса в некоторых командах.

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