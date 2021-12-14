Каррагер о решениях против «Ливерпуля»: «Очевидный пенальти, а Кейна следовало удалить»

Бывший защитник поделился мыслями о качества работы арбитра Пола Тирни в матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:2).

«Да, нельзя оправдывать перепалку с судьей (Юрген Клопп получил желтую за споры – прим.), но тренеры переживают. Мы хотим, чтобы тренеры были честными и эмоциональными, а некоторые решения были приняты против «Ливерпуля». Был очевидный пенальти (на Жоте – прим.), а должен был быть удален.

ВАР вызывал вопросы год или два назад, сейчас мы нормально к нему относимся, но движемся в другом направлении. В прошлом сезоне касание голеностопа приводило к решению (с использованием ВАР – прим.), а сейчас мы задаемся вопросом: в чем смысл ВАР в случае с пенальти? Как мы увидели в матче «Ньюкасла» (с «Ман Сити» – прим.), дело не в ВАР, а в том, кто его контролирует. Крис Кавана был видеоассистентом, и следовало назначить пенальти.

Все могло случиться на скорости 100 миль в час, но весь смысл ВАР – помогать судьям, для этого его и ввели. Очевидные ошибки – серьезная проблема, потому что пересуживать матчи никто не хочет. ВАР помогает судьям в серьезных ситуациях, и это был тот самый случай», – сказал Каррагер.

🟥 Неудаление Кейна и красная Робертсону: «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» искрили не только голами