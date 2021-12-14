Клопп о фоле Кейна на Робертсоне: «Это точно красная. Будь нога на земле, случился бы перелом»

Главный тренер высказался об эпизоде матча с «Тоттенхэмом» (2:2) в 18-м туре .

На 20-й минуте форвард «шпор» в подкате попытался отобрать мяч у защитника мерсисайдцев и сбил соперника. Главный арбитр Пол Тирни показал англичанину желтую карточку.

Во втором тайме удален был уже сам Робертсон – за фол на защитнике Эмерсоне Рояле.

«Это точно красная. Да, Робертсону тоже можно было давать красную, не самая умная попытка отбора. Но в случае с Кейном определенно должно быть удаление. Вне всяких сомнений. Нога Энди была в воздухе, и это чистое совпадение. Если бы она была на земле, случился бы перелом. Не Харри судить об этом.

У нас есть видеоассистент, и вот он решает пересмотреть эпизод с Робертсоном [во втором тайме]. Ладно, для того он и сидит у мониторов. Но чем он занимался в той ситуации [с Кейном]?

А потом еще был эпизод, когда можно было дать пенальти на Жоте. Мистер Тирни сказал мне, что Диогу остановился в попытке заработать фол. Но, вообще говоря, когда ты собираешься ударить, ты прекращаешь бег, потому что нельзя делать и то, и другое одновременно», – сказал Клопп Sky Sports.

🟥 Неудаление Кейна и красная Робертсону: «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» искрили не только голами