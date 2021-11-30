«Барселона» хочет купить Кавани у «МЮ» в январе, хотя летом он станет свободным агентом

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Нападающий Эдинсон Кавани может перейти в «Барселону» из «Манчестер Юнайтед».

По данным Diario Sport, форвард предложил каталонскому клубу свои услуги. Из-за нехватки нападающих «Барса» готова подписать уругвайца в январе, если сделка не потребует больших вложений.

Кавани готов покинуть «МЮ» из-за перехода Криштиану Роналду. Он считает, что трансфер в «Барсу» соответствует его интересам и поможет остаться в элитном футболе.

Контракт Эдинсона с «Юнайтед» действует до лета 2022 года, так что с января форвард сможет вести переговоры с другими клубами.

«Барса» хочет обсудить с «МЮ» трансфер игрока. Вряд ли английский клуб будет препятствовать переходу, так как примет во внимание возраст Кавани и ситуацию по его контракту. Сделку могут организовать быстро.

В этом сезоне 34-летний нападающий принял участие в 8 матчах «МЮ» во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистика – здесь.

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