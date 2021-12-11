«Барса» может подписать Обамеянга из «Арсенала» зимой

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть «Арсенал».

32-летний форвард из Габона интересен «Барселоне», сообщает Diario Sport.

У игрока испортились отношения с клубом. Его лишили капитанской повязки в «Арсенале» за то, что он вернулся из поездки во Францию позже, чем обещал. Фуутболист может выйти на трансферный рынок зимой.

Для «Барсы» Обамеянг – один из вариантов усиления атаки. Клуб также делал запрос по поводу («Челси») и вел переговоры о подписании контракта с («Манчестер Юнайтед»).

В случае с Обамеянгом сине-гранатовые хотят понять, можно ли будет оформить переход на правах аренды или подписать его за минимальную сумму.

Пьер-Эмерик забил 4 гола в 14 матчах в этом сезоне. Его статистика – здесь.

«Арсенал» объявил, что Обамеянг больше не капитан. Зарубился с Артетой из-за личной поездки во Францию