«Барса» может подписать Обамеянга из «Арсенала» зимой

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть «Арсенал».
32-летний форвард из Габона интересен «Барселоне», сообщает Diario Sport.
У игрока испортились отношения с клубом. Его лишили капитанской повязки в «Арсенале» за то, что он вернулся из поездки во Францию позже, чем обещал. Фуутболист может выйти на трансферный рынок зимой.
Для «Барсы» Обамеянг – один из вариантов усиления атаки. Клуб также делал запрос по поводу Тимо Вернера («Челси») и вел переговоры о подписании контракта с Эдинсоном Кавани («Манчестер Юнайтед»).
В случае с Обамеянгом сине-гранатовые хотят понять, можно ли будет оформить переход на правах аренды или подписать его за минимальную сумму.
Пьер-Эмерик забил 4 гола в 14 матчах АПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.
«Арсенал» объявил, что Обамеянг больше не капитан. Зарубился с Артетой из-за личной поездки во Францию