Контракт «Локо» и Мампасси – на 5 лет с зарплатой около 500 тысяч евро

Защитник Марк Мампасси, выступающий за «Мариуполь» на правах аренды у «Шахтера», вероятно, продолжит карьеру в «Локомотиве».
Как сообщает журналист Сергей Егоров, зарплата 18-летнего игрока составит около 500 тысяч евро. Журналист Иван Карпов добавляет, что контракт будет рассчитан на 5 лет.
Утверждалось, что трансфер обойдется московскому клубу в 4 миллиона евро.
В текущем розыгрыше чемпионата Украины Мампасси провел 11 матчей, отдав один результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.