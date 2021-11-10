Контракт «Локо» и Мампасси – на 5 лет с зарплатой около 500 тысяч евро

Защитник Марк Мампасси, выступающий за на правах аренды у , вероятно, продолжит карьеру в .

Как сообщает журналист Сергей Егоров, зарплата 18-летнего игрока составит около 500 тысяч евро. Журналист Иван Карпов добавляет, что контракт будет рассчитан на 5 лет.

Утверждалось, что трансфер обойдется московскому клубу в 4 миллиона евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Украины Мампасси провел 11 матчей, отдав один результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.