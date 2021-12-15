«Ливерпуль» отстает от «Сити» на 1 очко после 17 туров, «Челси» – на 4, «МЮ» – на 14 при игре в запасе

«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» (3:1) в матче 17-го тура и по-прежнему идет вторым вслед за «Манчестер Сити».

Команда Пепа Гвардиолы лидирует в таблице, набрав 41 очко в 17 играх.

У – 40 баллов. идет третьим, команда Томаса Тухеля отстает от на 4 очка после сегодняшней ничьей с «Эвертоном» (1:1).

идет на 4-м месте, набрав 29 очков в 17 матчах. – пятый, у «молотобойцев» 28 баллов.

занимает 6-е место в турнирной таблице. У команды Ральфа Рангника 27 очков при игре в запасе. идет 7-м, имея 25 очков и 3 игры в запасе.