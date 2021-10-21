Килиан Мбаппе: «Жизненный опыт важнее заработка. У меня спокойное отношение к деньгам»

Нападающий рассказал, что не считает деньги главной мотивацией в карьере.

«Жизненный опыт важнее, чем заработок, хоть это и важно, потому что у нас есть семьи, о которых нужно заботиться. Прежде всего я жажду открытий, путешествий, встреч с другими игроками, разными культурами...

Поначалу жить с ощущением того, что тебя считают звездой, было немного тяжело. К счастью, родители не называли мне суммы. И правильно делали: как воспитывать 14-летнего ребенка после того, как он узнал, что стоит миллионы долларов?

Благодаря этому у меня спокойное отношение к деньгам. Я понимаю, что это важно, я рад, что они у меня есть, но это не является моей каждодневной мотивацией», – сказал француз в интервью Paris Match.