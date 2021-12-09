Гончаренко о неудачах клубов РПЛ в еврокубках: «Команды ограничены по составу. У тебя 8 легионеров и обойма, с которой не можешь вытянуть игру на два фронта»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко поделился мнением о причинах неудач российских клубов в еврокубках.
– Когда пришли в «Краснодар», что первое бросилось в глаза? Над чем надо было обязательно поработать?
– Хорошо знаю Мусаева и понимаю: он очень здорово здесь работал. Неспроста был и групповой этап ЛЧ, и в призеры команда попадала. Но в прошлом сезоне что-то сломалось, и это что-то надо было починить. На этот вопрос мы вместе с командой в течение двух месяцев пытались найти ответ.
По тренировкам было видно: по исполнению у нас команда достаточно высокого уровня. И она не должна была находиться на том месте, на котором была.
– Тогда почему оказалась?
– Не хватило ресурсов, как и многим командам. Вот почему у нас в большинстве своем неудачи в еврокубках? Потому что команды ограничены по составу.
У тебя есть 8 легионеров и остальная обойма, с которой ты не можешь вытянуть игру на два фронта. Поэтому тебе всегда не хватает качества, – сказал Гончаренко.