Георгий Черданцев: «При нашем лимите у клубов РПЛ никогда не будет глубины состава для выхода из сложных групп ЛЧ»

Комментатор высказался о влиянии лимита на легионеров на результаты российских клубов в еврокубках.

– из своей группы в ЛЧ выжал максимум?

– Думаю, да. Пять голов (в совокупности) в ворота таких команд, как «Ювентус» и «Челси», – отличный результат. И, боюсь, максимальный, который может на сегодняшний день выжать из Лиги чемпионов не только «Зенит», но и любой другой российский клуб. И вот на что стоит в связи с этим обратить внимание.

Сергей Семак, например, неоднократно говорил, что его команда не совсем укомплектована, чтобы всерьез сражаться в Лиге чемпионов. Особенно если попадаешь в группу с «Ювентусом» и «Челси».

А учитывая наш рейтинг в Европе, мы в обозримом будущем всегда будем попадать в сложные группы. И вот тут мы приходим к очень сложной проблеме российских клубов, выступающих в Лиге чемпионов.

Мы видим, что многие команды почти безболезненно ротируют составы, а тренер-победитель нашей группы Аллегри говорит, что если бы этого не делал, то его игроки умерли бы к декабрю. Да, в чемпионате России меньше матчей, но тут можно отметить еще один аспект. Уровень запасных у большинства наших соперников в Европе таков, что они способны качественно заменить топ-игроков. И нам бы так.

Но, учитывая наш лимит на легионеров, команда, планирующая выступление в Лиге чемпионов, просто оказывается со связанными руками с точки зрения усиления. Какой у нее есть выбор? Например, как «Зенит», собирать хороших российских футболистов. И мы видим, что с этой точки зрения «Зенит» отлично укомплектован – почти все сборники.

Однако глобальный уровень наших футболистов мы прекрасно понимаем по выступлениям как раз сборной России. С большинством российских игроков в составе при всем уважении к их таланту и способностям клубы из России не будут выходить из групп с «Челси» и «Ювентусом».

Нужно другое качество футболистов. Наш футбол пока такого качества игроков не дает. Возможно, когда-нибудь даст, но я говорю о настоящем времени.

Тогда другой вариант – доукомплектовывать команду под Лигу чемпионов с помощью легионеров. Но ты не можешь жить в отрыве от и контекста, в котором всегда вынужден выпускать на поле определенное количество россиян, соответственно, оставляя часть легионеров вне основного состава.

А учитывая, что у нас не 20 и не 18 команд в лиге, эти легионеры играют еще меньше матчей, чем проводили бы в Европе. Получается, когда ты берешь легионера под шесть осенних матчей Лиги чемпионов без гарантии выхода в евровесну, но с обязательным условием выпускать на поле определенное количество российских игроков, он у тебя по большому счету и не сыграет в чемпионате. И каков тогда смысл тратить деньги на приобретение иностранца, а также его зарплату?

И эта проблема нерешаема. Отменять полностью лимит на легионеров? Но мы знаем, что большинство против этого и считает, что надо давать дорогу своим и молодым. Безусловно, в этом есть резон, тем более что в Лиге чемпионов играет от России один, максимум два клуба, но они тоже есть – и как им быть?

Потому что лимит лимитом и «дайте дорогу молодым», но за выступление в Европе спросят потом с тех, кто в ней выступает составами, собранными под условия чемпионата России, то есть под лимит. Ситуация, по-моему, тупиковая.

Думаю, здесь есть о чем порассуждать руководителям клубов и нашего футбола. Сейчас мы лишний раз убедились, что команда, играющая от России в чемпионов, при нашем лимите никогда не сможет иметь глубину состава, необходимую для того, чтобы выходить из таких групп, в какую попал «Зенит». Боюсь, у этой задачки нет решения, – сказал Черданцев.