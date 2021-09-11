Гол Клаудиньо «Ростову» – лучший в РПЛ в ноябре и декабре

Российская Премьер-лига определила автора лучшего гола по итогам ноября и декабря.
Им стал полузащитник «Зенита» Клаудиньо, забивший «Ростову». За бразильца проголосовали болельщики и эксперты РПЛ.
Эксперты канала «Матч Премьер» выбрали гол хавбека «Ахмата» Артема Поляруса в игре с «Локомотивом».
С полным списком претендентов можно ознакомиться здесь.
Клаудиньо – автор лучшего гола ноября и декабря в #ТинькоффРПЛ 🔥— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 16, 2021
Болельщики и эксперты РПЛ проголосовали за гол полузащитника «Зенита» «Ростову», а эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали гол Артёма Поляруса 📊#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/lKwXFeQSBF