Гол Клаудиньо «Ростову» – лучший в РПЛ в ноябре и декабре

Российская Премьер-лига определила автора лучшего гола по итогам ноября и декабря.

Им стал полузащитник Клаудиньо, забивший «Ростову». За бразильца проголосовали болельщики и эксперты РПЛ.

Эксперты канала «Матч Премьер» выбрали гол хавбека в игре с «Локомотивом».

С полным списком претендентов можно ознакомиться здесь.