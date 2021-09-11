Гол Клаудиньо «Ростову» – лучший в РПЛ в ноябре и декабре

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Российская Премьер-лига определила автора лучшего гола по итогам ноября и декабря.

Им стал полузащитник «Зенита» Клаудиньо, забивший «Ростову». За бразильца проголосовали болельщики и эксперты РПЛ.

Эксперты канала «Матч Премьер» выбрали гол хавбека «Ахмата» Артема Поляруса в игре с «Локомотивом».

С полным списком претендентов можно ознакомиться здесь.

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