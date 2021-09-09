«Зенит» подтвердил, что Малком и Клаудиньо смогут сыграть с «Ахматом» и «Челси»

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«Зенит» сообщил, что получил сегодня официальное письмо ФИФА, в котором говорится о том, что полузащитники Малком и Клаудиньо смогут принять участие в ближайших матчах сине-бело-голубых.

Речь идет о сегодняшней игре с «Ахматом» в РПЛ и матче с «Челси» на групповом этапе Лиги чемпионов, который пройдет во вторник.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит РФС, УЕФА и ФИФА за содействие, а также Бразильскую конфедерацию футбола за готовность пойти навстречу и принять взвешенное решение», – говорится в сообщении на официальном сайт петербургского клуба.

Ранее ФИФА запретила хавбекам играть за «Зенит» до 14 сентября по просьбе Бразильской конфедерации футбола (CBF).

Наказание было связано с тем, что «Зенит» досрочно отозвал футболистов из расположения сборной Бразилии.

Малкому и Клаудиньо запретили играть с «Челси» – но «Зенит» не согласен. Похоже, Барриоса тоже не будет

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